الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيف تتحكم الخوارزميات في قراراتنا؟.. أسرار العصر الرقمي

الذكاء الاصطناعي

في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية والمنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، لم تعد البيانات مجرد معلومات يتم جمعها وتحليلها، بل تحولت إلى قوة هائلة قادرة على التأثير في العقول وتوجيه السلوك والقرارات.

صورة رقمية دقيقة

كما أن كل نقرة، وكل عملية بحث، وحتى الوقت الذي يقضيه المستخدم أمام المحتوى، أصبح يُستخدم في بناء صورة رقمية دقيقة تساعد المنصات على فهم اهتماماته وتوقع اختياراته المستقبلية.

تشكيل الوعي العام 

 ومع هذا التطور المتسارع، تتزايد المخاوف بشأن قدرة الخوارزميات على تشكيل الوعي العام والتأثير على حرية القرار الإنساني، وهو ما سلط الضوء عليه الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه عن خطورة توظيف البيانات في العصر الرقمي.

التأثير في السلوك البشري

وقال الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العالم يشهد تحولًا جذريًا في طريقة صناعة القرار، موضحًا أن البيانات لم تعد مجرد أرقام تُحلل، بل أصبحت أداة رئيسية يُبنى عليها التأثير في السلوك البشري وتوجيهه داخل الفضاء الرقمي.

إعادة توجيه المحتوى

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حواره في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المنصات الرقمية تعتمد على كميات ضخمة من بيانات المستخدمين، يتم تحليلها بدقة لفهم الاهتمامات والميول، ثم إعادة توجيه المحتوى بما يتناسب مع كل شخص، ما يخلق بيئة رقمية مصممة خصيصًا لجذب الانتباه والتأثير في الاختيارات.

تأثير الخوارزميات

وأشار الدكتور عمرو صبحي إلى أن هذا التطور جعل عملية اتخاذ القرار لدى الإنسان أكثر تعقيدًا، إذ أصبح يتعرض لتدفق معلومات “مفلتر” وموجه، قد يدفعه أحيانًا إلى تبني آراء أو مواقف دون إدراك كامل لتأثير الخوارزميات عليه.

تعزيز التفكير النقدي

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن الوعي بكيفية تحويل البيانات إلى أدوات تأثير أصبح ضرورة أساسية في العصر الرقمي، مشددًا على أهمية تعزيز التفكير النقدي وحماية استقلالية القرار الإنساني أمام الكم الهائل من المحتوى الذي تبثه المنصات الإلكترونية بشكل يومي.

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

