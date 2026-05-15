خبير: خوارزميات الذكاء الاصطناعي أصبحت تؤثر في قرارات الإنسان اليومية

حذر الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، من التأثير المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات المنصات الرقمية على سلوك الأفراد وطريقة اتخاذهم للقرارات، مؤكدًا أن العالم يشهد مرحلة جديدة تتجاوز مجرد التطور التكنولوجي إلى التأثير المباشر في الوعي البشري.

تقنيات تحليل البيانات

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التطور الكبير في تقنيات تحليل البيانات وتخصيص المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي لم يعد يقتصر على عرض المعلومات فقط، بل تحول إلى وسيلة قادرة على توجيه الاهتمامات وصناعة القناعات بشكل غير مباشر.

ردود الأفعال والمواقف

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن المستخدم قد يعتقد أنه يتخذ قراراته بحرية كاملة، بينما يتعرض في الواقع لتأثيرات خفية عبر المحتوى الذي يتم توجيهه إليه بناءً على اهتماماته وسلوكياته الرقمية، وهو ما يمنح الخوارزميات قدرة متزايدة على تشكيل ردود الأفعال والمواقف تجاه مختلف القضايا.

خطورة الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن خطورة الذكاء الاصطناعي لا ترتبط فقط بالإمكانات التقنية الهائلة، وإنما تمتد إلى تأثيره على الإدراك البشري وطريقة التفكير، من خلال التحكم في نوعية المعلومات والمحتوى الذي يصل إلى المستخدم بشكل مستمر.

تعزيز الوعي الرقمي

وأكد الدكتور عمرو صبحي في ختام حديثه أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين، وفهم آليات عمل الخوارزميات الحديثة، حتى يتمكن الأفراد من التعامل بوعي مع المحتوى الرقمي، والحفاظ على قدرتهم في اتخاذ قرارات مستقلة بعيدًا عن التوجيه غير المباشر.