مصطفى مبارك: الاجتهاد والصبر سر النجاح.. وطموحي تأسيس شركة في الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس مصطفى مبارك الحاصل على 3 شهادات في الهندسة من جامعة كنتاكي أن النجاح لا يتحقق إلا بالاجتهاد المستمر والسعي اليومي نحو الأهداف، مشددًا على أهمية أن يضع كل طالب أمامه حلمًا يسعى لتحقيقه خطوة بخطوة.

وقال مصطفى مبارك، خلال لقاء له لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن رحلته العلمية اعتمدت على القوة والإصرار وتحمل الضغوط، لافتًا إلى أن شغفه بالتقنيات الهندسية بدأ منذ الصغر، وهو ما ساعده على الاستمرار في مساره الأكاديمي حتى الوصول إلى ما يطمح إليه.

وأضاف أن الدراسة في الولايات المتحدة ساعدته على توسيع قاعدة معارفه وتعزيز قدراته على الاعتماد على النفس، معتبرًا أنها كانت تجربة فارقة في مسيرته العلمية والمهنية.

تأسيس شركة متخصصة في التقنيات

وأشار إلى أنه لديه طموحًا لتأسيس شركة متخصصة في التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.