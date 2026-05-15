خبير يحذر من الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي: يضعف التفكير والتحليل

الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي

حذر حسام حبلص، أخصائي تعديل السلوك، من التأثيرات السلبية للاعتماد المبالغ فيه على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الاستخدام غير الواعي لهذه الأدوات قد يؤدي إلى تراجع مهارات التفكير والتحليل، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.

الوصول إلى المعلومات والإجابات

وأوضح خلال ظهوره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن سهولة الوصول إلى المعلومات والإجابات الجاهزة بضغطة زر دفعت كثيرين إلى التخلي عن خطوات التفكير الأساسية، مثل البحث والمقارنة والاستنتاج، ما ينعكس سلبًا على القدرات الذهنية مع مرور الوقت.

التفكير والاجتهاد العقلي

وأشار أخصائي تعديل السلوك إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل خطرًا في حد ذاته، لكنه يتحول إلى عنصر سلبي عندما يصبح بديلًا عن التفكير والاجتهاد العقلي، بدلًا من استخدامه كأداة داعمة للتعلم وتنمية المهارات.

وأضاف أن الاعتماد على الحلول السريعة دون فهم حقيقي للمعلومات أدى إلى ظهور أنماط سلوكية جديدة تقوم على الاستسهال والاعتماد الكامل على التكنولوجيا، وهو ما يؤثر على تكوين الشخصية المعرفية بشكل متوازن.

دعم التعلم وتطوير المهارات

وأكد حسام حبلص في ختام حديثه أهمية نشر ثقافة “الاستخدام الواعي” للذكاء الاصطناعي، بحيث يظل وسيلة مساعدة تدعم عملية التعلم وتطوير المهارات، لا أداة تلغي التفكير أو تقلل من قدرات الإنسان الذهنية.

الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي مهارات التفكير الاجتهاد العقلي

