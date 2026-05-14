إكساب الشباب مهارات عالمية.. سر إطلاق مبادرة مليون رخصة رقمية ومرصد سوق العمل الدولي

كشفت رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ، تفاصيل إطلاق مبادرة مليون رخصة رقمية ومرصد سوق العمل الدولي.



وقالت رشا شرف في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" الهدف من إطلاق مبادرة مليون رخصة رقمية هو تأهيل الشباب لسوق العمل الدولي ".



وتابعت رشا شرف:" يجب العمل على إكساب الشباب مهارات مختلفة بمعايير علمية وذلك من خلال رخصة رقمية دولية تمكنه من ممارسة المهنة في أي مكان بالعالم ".

واكملت رشا شرف :" مرصد سوق العمل الدولي بمثابة خريطة عالمية للتعرف على كل الوظائف المطلوبة في كل الدول حول العالم ".

ولفتت رشا شرف :" اللي عايز يختار تخصص كي يدرسه يمكنه أن يتعرف على التخصصات التي تنمو عالميا والتخصصات التي تندثر عالميا من خلال مرصد سوق العمل".

