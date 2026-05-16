هاني برزي: جماهير مصر والجزائر الرابح الأكبر من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

أكد هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته الكبيرة باستضافة بعثة اتحاد العاصمة في مصر، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أن العلاقة بين الناديين تتجاوز حدود المنافسة الرياضية.

وقال برزي في تصريحات لصحيفة “الهداف” الجزائرية، إن زيارة مسؤولي الزمالك لمعسكر الفريق الجزائري لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية أو مجاملة رسمية، بل جاءت من منطلق الترحيب بالأشقاء الجزائريين في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أن إدارة الزمالك حريصة على توفير كل سبل الراحة للبعثة طوال فترة إقامتها بالقاهرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن إقامة النهائي بين فريقين عربيين من شمال إفريقيا يمنح البطولة طابعًا خاصًا، مشيرًا إلى أن الجماهير العربية ستكون الرابح الأكبر من هذا الحدث الكروي الكبير، خاصة في ظل التاريخ الطويل للعلاقات المصرية الجزائرية على المستويين السياسي والاقتصادي، إلى جانب الروابط الشعبية العميقة بين البلدين.

وأضاف برزي أن الجميع داخل مصر يترقب المباراة بحماس شديد، متوقعًا أن تخرج المواجهة بصورة تليق بتاريخ الكرة العربية والإفريقية، وأن تسودها الروح الرياضية داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا ثقته في أن الجماهير ستقدم صورة حضارية تعكس قوة العلاقات بين الشعبين.

وشدد على أن المنافسة ستظل داخل المستطيل الأخضر فقط، وأن الفريق الأفضل فنيًا هو من سيحسم اللقب في النهاية، متمنيًا التوفيق للطرفين، وأن يخرج النهائي بصورة مشرفة تليق باسم الكرة المصرية والجزائرية.

واختتم هاني برزي تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يرحب دائمًا بالأشقاء الجزائريين، متمنيًا أن تكون إقامة بعثة اتحاد العاصمة مريحة، وأن يشهد اللقاء أجواء مميزة تليق بقيمة الحدث القاري الكبير.