ديني

للشهادة الابتدائية والإعدادية.. جدول امتحانات المعاهد الأزهرية اليوم السبت 16 مايو

محمد شحتة

تواصل امتحانات النقل والشهادات الأزهرية، اليوم السبت 16 مايو 2026، بمختلف المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية ومتابعة مستمرة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحان اللغة العربية ورقة ثانية، والتي تشمل المطالعة والنصوص وفنون الكتابة.

جدول امتحانات الأزهر اليوم

كما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقون على الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية ورقة ثانية في المطالعة والنصوص وفنون الكتابة.

وفي معاهد القراءات، يؤدي طلاب شهادة التخصص امتحان البلاغة وتراجم القراء وتاريخ المصحف، فيما يؤدي طلاب شهادة العالية بمعاهد القراءات امتحان القراءات علميًا.

ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة أعمال الامتحانات يوميًا، مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.
 

وكيل الأزهر يوجه رسالة للطلاب

وتوجه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، لما يبذلونه من جهدٍ مخلصٍ لضمان خروج الامتحانات بصورةٍ منضبطةٍ ومشرّفةٍ تليق بالأزهر الشريف، وأشدُّ على أيديهم لمواصلة الجهد والعمل لخروج الامتحانات بما يليق بأزهرنا الشريف.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، في بيان، للطلاب أن الاجتهاد والثقة بالله هما طريق النجاح، وأطمئن أولياء الأمور بأن الأزهر الشريف، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، حريصٌ على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا داخل اللجان، مع المتابعة المستمرة لتحقيق الانضباط والطمأنينة للجميع.

وتابع: أسأل الله- تعالى- أن يوفق أبناءنا الطلاب، وأن يكلل جهودهم بالنجاح والتفوق، وأن ينفع بهم دينهم ووطنهم، ويجعلهم نماذج مشرّفةً ترفع راية الأزهر الشريف ومصرنا الغالية.

