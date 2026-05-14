للابتدائية والإعدادية والقراءات.. تعرف على جدول امتحانات المعاهد الأزهرية اليوم

يواصل قطاع المعاهد الأزهرية أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بمختلف المراحل التعليمية، حيث يؤدي الطلاب اليوم عددًا من المواد الدراسية المتنوعة للشهادات الابتدائية والإعدادية وبرامج القراءات.

جدول امتحانات اليوم

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية امتحاني التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحان أصول الدين «ورقة أولى»، إلى جانب مادتي التفسير والحديث.

كما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية «ورقة أولى» والنحو والصرف، بينما يؤدي طلاب شهادة عالية القراءات امتحان مادة العروض والمواد الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، يؤدي طلاب التخصص في معاهد القراءات امتحاني مادة التربية العلمية ومادة التوحيد، وسط متابعة من الإدارات التعليمية والمناطق الأزهرية لضمان انتظام سير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وكيل الأزهر يوجه رسالة للطلاب

وتوجه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، لما يبذلونه من جهدٍ مخلصٍ لضمان خروج الامتحانات بصورةٍ منضبطةٍ ومشرّفةٍ تليق بالأزهر الشريف، وأشدُّ على أيديهم لمواصلة الجهد والعمل لخروج الامتحانات بما يليق بأزهرنا الشريف.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، في بيان، للطلاب أن الاجتهاد والثقة بالله هما طريق النجاح، وأطمئن أولياء الأمور بأن الأزهر الشريف، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، حريصٌ على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا داخل اللجان، مع المتابعة المستمرة لتحقيق الانضباط والطمأنينة للجميع.

وتابع: أسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا الطلاب، وأن يكلل جهودهم بالنجاح والتفوق، وأن ينفع بهم دينهم ووطنهم، ويجعلهم نماذج مشرّفةً ترفع راية الأزهر الشريف ومصرنا الغالية.

