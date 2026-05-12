رابط التقديم لمسابقة 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 4517 معلم مساعد قرآن كريم للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار جهود الأزهر لدعم العملية التعليمية وسد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين.

ويبدأ التقديم في المسابقة اعتبارًا من يوم 25 مايو 2026، ويستمر حتى 10 يونيو 2026، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتأتي المسابقة ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، من خلال الاستعانة بكفاءات تعليمية قادرة على أداء الرسالة الأزهرية والمساهمة في بناء أجيال تجمع بين العلم والقيم والأخلاق.

وعلى الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والتفاصيل والمستندات المطلوبة من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

الشيخ أيمن عبد الغني والدكتور أحمد الشرقاوي يتابعان جاهزية المناطق الأزهريّة لانطلاق الامتحانات

يذكر أن الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد عقدا اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المناطق الأزهرية بالمحافظات؛ لمتابعة الجاهزية النهائية لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ومعاهد القراءات للعام الدراسي 2025/2026، والوقوف على مدى استعداد المعاهد ومقار اللجان لاستقبال الطلاب.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، مع مراعاة توفير سبل الراحة اللازمة للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشرقاوي حرص قطاع المعاهد الأزهرية على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات بالتنسيق مع المناطق الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات، بما يسهم في خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية، مع الالتزام بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشهد الاجتماع استعراض خطط تجهيز اللجان، ومراجعة الإجراءات التنظيمية والتأمينية، وآليات توزيع الملاحظين ورؤساء اللجان؛ بما يضمن انتظام سير الامتحانات بمختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، إلى جانب امتحانات معاهد القراءات، وسط متابعة مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية بالمحافظات.