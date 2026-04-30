وفد من اللجنة المصرية يزور المعاهد الأزهرية في غزة

زار وفد من اللجنة المصرية لإغاثة غزة، اليوم الخميس ٣٠ أبريل 2026م، الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في مدينة غزة.

وضم الوفد كلاً من: خالد زكي الهمص مدير اللجنة المصرية فرع خانيونس والسيد موسى جواد حمدونة الإعلامي في اللجنة المصرية في شمال غزة.

ورحب عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، م الدكتور علي رشيد النجار، بالوفد الزائر، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به اللجنة المصرية من جهود مباركة في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وما تقدمه من خدمات جليلة في سبيل التخفيف من معانته إثر الحرب المدمرة على قطاع غزة.

ووضع الوفد في صورة الأوضاع الراهنة داخل المعاهد، مستعرضاً التحديات الكبيرة التي واجهت إدارة المعاهد في استئناف التعليم الوجاهي، وأشار إلى الجهود الاستثنائية التي تبذلها لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية وجاهياً لهذا العام2026/2025م والتي ستبدأ بتاريخ 2026/6/2م.

كما أشار إلى المستوى المتميز لطلبة المعاهد؛ حيث يتم قبول الطلبة بمعدل 95% فأكثر . وبين معاليه مميزات التعليم الأزهري وما يقدمه للطلبة في جميع مراحلهم الدراسية، وصولاً إلى المنح الدراسية الجامعية التي تقدمها مشيخة الأزهر الشريف للطلبة في جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية.

وأكد أن هذا النجاح تحقق بدعم من فخامة الرئيس محمود عباس، وبمتابعة من الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، وبرعاية مشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها مولانا الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب -حفظه الله-، والشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف.

وناقش الطرفان سبل التعاون للارتقاء بالمعاهد الأزهرية، كما استعرض اللقاء الاحتياجات الضرورية واللازمة لعقد امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام وضمان نجاحها."

من جهته، أعرب الهمص عن تقديره البالغ لجهود إدارة المعاهد الأزهرية برئاسة الدكتور علي رشيد النجار في إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة؛ حيث أشادت بالأثر الملموس لهذه الخطوات، مؤكدةً أن اللجنة المصرية ستكون سنداً للمعاهد الأزهرية وستقف جنب إلى جنب معها للتبقى مستمرة في تقديم رسالتها و استدامة المسيرة التعليمية فيها".