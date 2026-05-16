صحة بني سويف: قافلة مجانية في بني خليفة مركز ناصر تقدم 440 خدمة طبية



نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية وتوعوية بمركز شباب قرية بني خليفة بمركز ناصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الخدمات الصحية والوصول بها إلى مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، قام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، وعضوية الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز العيادات، بتنفيذ القافلة يوم أمس الجمعة.

وضمت القافلة 3 عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 135 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بجانب ندوات تثقيفية وتوعوية استفاد منها 45 مواطنًا، تناولت موضوعات التغذية السليمة، والنظافة الشخصية، وطرق التعامل الآمن مع الجروح والإصابات، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة 447 خدمة طبية، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة على تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين ودعم المبادرات الصحية والتوعوية داخل القرى والمجتمعات المحلية.