وكيل تعليم القليوبية يتابع ميدانيا امتحانات النقل بمدارس طوخ

أجرى أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية موسعة صباح اليوم بمدارس إدارة طوخ التعليمية.

رافق وكيل تعليم القليوبية خلال جولته خالد أبو العطا، مدير إدارة طوخ التعليمية لمتابعة لجان امتحانات النقل بقرية السفانية، والتأكد من توفير مناخ تربوي وهادئ للطلاب.



وشملت الجولة التفقدية زيارة مدارس مدرسة السفانية الابتدائية المشتركة ، حيث اطمأن الوفد على وضوح ورقة الأسئلة وتوافقها مع المعايير الوزارية ومدرسة الشهيد داود عزيز الإعدادية المشتركة ، وجرى التأكد من تلبية كافة الاحتياجات اللوجستية وتوافر الرعاية الطبية .



وأكد أشرف محمود أن الامتحانات تسير على أكمل وجه وبانتظام شديد دون رصد أي معوقات أو شكاوى ، مشيدًا بمستوى الانضباط والالتزام بالإجراءات التنظيمية والوقائية من قِبل الإدارات المدرسية والمراقبين ، مؤكدًا أن الهدوء التام هو الشعار السائد في لجان السفانية اليوم.



وأشار الى إن انضباط اللجان اليوم يعكس تلاحم الجهود وعزيمة قادتنا، لتظل القليوبية دائمًا نموذجًا يحتذى به في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا الطلاب.