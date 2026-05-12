تجارة طنطا تحتفل بتخرج الدفعة 52 للكلية

​شهدت جامعة طنطا احتفالية كبرى لتخريج الدفعة الثانية والخمسين من طلاب كلية التجارة لعام 2025، وذلك في حفل مهيب عكس عراقة الكلية ودورها في رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة. أقيم الحفل بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، ونخبة من قيادات الجامعة والكلية.

​في كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور محمد حسين محمود عن فخره بجيل جديد من الخريجين، مؤكداً أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لدعم الطلاب وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما شهد الحفل حضوراً لافتاً لنواب رئيس الجامعة:

​الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تكريم اوائل الطلاب

من جانبه، رحب الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية التجارة، بضيوف الحفل، مهنئاً خريجي الدفعة 52 وأسرهم على هذا الإنجاز. وأكد الجرف أن الكلية مستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية لتلبية متطلبات التحول الرقمي واحتياجات سوق المال والأعمال.

​شارك في تنظيم وإدارة الحفل وكلاء الكلية الذين ساهموا في إنجاح المسيرة التعليمية لهذا العام ​الدكتور طارق رضوان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و​الدكتورة دينا عبد الهادي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و​الدكتور إبراهيم عبيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

​تضمن الحفل طابور عرض للخريجين، وعروضاً تسجيلية توثق مسيرة الدفعة خلال سنوات الدراسة، واختتمت الفعاليات بتكريم أوائل الخريجين ومنحهم شهادات التقدير، وسط أجواء احتفالية سادتها البهجة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأولياء الأمور.