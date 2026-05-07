بالملتقى القمي الثاني عشر.. طلاب جامعة طنطا يحصدون المراكز الاولى

حصل وفد طلاب جامعة طنطا على المركز الأول في مسابقة "الطالب والطالبة المثاليين" على مستوى الجامعات المصرية، الحكومية، والأهلية، والخاصة، وذلك خلال فعاليات الملتقى القمي الثاني عشر الذي استضافته جامعة الفيوم، كما استطاع طلاب الجامعة انتزاع المركز الأول أيضاً في مسابقة سفراء النوايا الحسنة ضمن مبادرة (مكّن) على مستوى قطاع وسط وجنوب الدلتا، مما يعكس توازن طلاب جامعة طنطا بين التفوق الدراسي والمهاري والمشاركة المجتمعية الفعالة.

دعم جامعة طنطا

أعرب الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن طلاب الجامعة أثبتوا مجدداً أنهم قادرين على رفع اسم الجامعة في المحافل الوطنية، مؤكداً أن اعتلاء جامعة طنطا منصات التتويج كأفضل جامعة في مسابقة الطالب المثالي هو نتاج استراتيجية واضحة تتبناها الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مشدداً على أن الجامعة تستهدف صناعة قادة للمستقبل يمتلكون الوعي والمهارة وروح المبادرة.

تحرك تنفيذي

من جانبه، أشاد الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمستوى الرفيع الذي ظهر به الطلاب المشاركون، موضحاً أن هذا التميز جاء نتيجة دعم مستمر وتدريب مكثف، مشيراً إلى أن هذا الفوز يعكس حجم الجهد المبذول في قطاع شؤون التعليم والطلاب لتطوير الأنشطة الطلابية وتوجيهها نحو الابتكار وخدمة المجتمع.

جاء هذا الفوز تتويجا للتميز الثقافي والعلمي للطلاب المشاركين، وهم أحمد عبدالرحمن محمد المقيد بكلية طب الأسنان الفرقة الرابعة، ومحمد ناصر عبدالفتاح المقيد بكلية الطب الفرقة الثالثة، وملك علاء سرحان المقيدة بكلية الحاسبات والمعلومات - الفرقة الرابعة، ودينا خالد كريم الدين المقيدة بكلية الطب الفرقة الخامسة، والحاصلين على المركز الأول في مسابقة سفراء النوايا الحسنة بمبادرة (مكّن) على مستوى قطاع وسط وجنوب الدلتا، وتم تتويج نورسين محمد أبوزيد المقيدة بكلية التربية بلقب "سفير النوايا الحسنة"، وربيع محمد ربيع المقيد بكلية الآداب بلقب "نائب سفير النوايا الحسنة".

طلاب وطالبات جامعه طنطا

جاءت هذه المشاركة المتميزة تحت الإشراف العام للدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمدالقصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وفريق العمل بالإدارة الذين بذلوا جهوداً كبيرة في إعداد وتجهيز الطلاب للمنافسة بأعلى المستويات.