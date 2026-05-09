رئيس طنطا : رفع 475 طن قمامة ومخلفات وتمهيد ومسح لطرق القرى

رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 475 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

توجيهات رئيس مدينة طنطا



وأوضح عادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا،أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

رفع كفاءة الخدمات

يذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.