بسبب نجله.. كواليس تنحي رئيس نادي طنطا عن منصبه

تقدم المحاسب فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن الإستمرار في منصبه لدواعي صحية يمر بها هو ونجله.

ونشر حساب نادي طنطا عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك نص رسالة الإعتذار عن رئاسة نادي طنطا في قادم الأيام.

وجاء نص الإعتذار على النحو التالي: نظرًا للظروف الصحية الصعبة التي أمر بها والتي يمر بها ابني، وعدم قدرتي علي القيام بمهام رئاسة نادينا الحبيب فأنني اعتذر لحضراتكم عن استمراري في أداء تلك المهام خلال الفترة القادمة، متمنيا لحضراتكم جميعًا كل التوفيق والسداد ولنادينا العزيز التقدم والإزدهار.

من ناحيته، تقدم مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي بخالص الامتنان إلى فائز عريبي، على مسيرة من العطاء والعمل المخلص خلال فترة رئاسته للنادي، والتي كانت مليئة بالعمل والإخلاص.

وتابع: إذ يحترم المجلس قراره في ظل الظروف الصحية التي يمر بها، فإنه يدعو الله أن يمنّ عليه وعلى نجله الكريم بالشفاء العاجل وتمام العافية، وأن يتجاوز هذه المرحلة بسلام، لقد قدمتم نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والانتماء، وسيظل عطاؤكم شاهدًا على إخلاصكم، وستظل بصمتكم محفورة في تاريخ نادي طنطا… واسمكم سيبقى جزءًا من تاريخ هذا النادي.