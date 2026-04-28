افتتاح المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية بجامعة طنطا.. 123 عملاً إبداعيًا تجسد مواهب الشباب

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، يرافقه الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، المعرض السنوي الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية بمقر إدارة الجامعة.

يقام المعرض بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية، بمشاركة طلاب كليات الفنون التطبيقية والتربية النوعية والطلاب غير المتخصصين من مختلف كليات الجامعة، وذلك في إطار دعم المواهب الطلابية وتشجيع الإبداع الفني.

وتفقد محافظ الغربية ورئيس الجامعة أجنحة المعرض المختلفة، التي ضمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المتنوعة بلغ إجماليها 123 عملاً، شملت 80 لوحة تطبيقية و43 عملاً من الفنون التشكيلية والمشغولات الفنية، تنوعت بين الرسم، والشغل اليدوي، والنحت، ولوحات الأكريلك، إلى جانب عدد من التصميمات الفنية التي عكست مستوى متميزًا من الحس الجمالي والابتكار لدى الطلاب المشاركين.

وأعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي عن إعجابه الشديد بما شهده داخل المعرض من أعمال فنية صُممت بذوق رفيع ومستوى متميز، عكست بوضوح حجم الموهبة والإبداع لدى طلاب الجامعة وقدرتهم على التعبير الفني الراقي، مؤكدًا أن هذه النماذج الشابة تمثل رصيدًا حقيقيًا يستحق الرعاية والدعم.

وأضاف أن الأنشطة الطلابية، لاسيما الفنية والثقافية، تؤدي دورًا مهمًا في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وتعزيز روح التنافس والإبداع لديه.

وشدد على حرص المحافظة على دعم كل المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية وعيه، مشيدًا بدور جامعة طنطا في احتضان المواهب المتميزة وتبني العناصر المبدعة بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على العطاء وخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا أن المعرض السنوي لمركز الفنون التشكيلية يُعد منصة مهمة لإبراز إنتاج الطلاب الفني وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم ومهاراتهم.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات بصورة مستمرة إيمانًا منها بأهمية الفن في تشكيل الوعي وصناعة الشخصية المتكاملة.

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

