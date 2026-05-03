نسبة الإنجاز تجاوزت 54%.. محافظ الغربية يتفقد مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد بمنطقة سبرباي بمركز طنطا، والذي تجاوزت نسبة تنفيذه 54%، وذلك في إطار متابعة المشروعات الصحية الكبرى الجاري تنفيذها بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية، خلال الجولة، أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات الصحية التي تستهدفها الدولة لتطوير البنية التحتية الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفى يمثل إضافة قوية في مجال تشخيص وعلاج الأورام، خاصة في مرحلة الاكتشاف المبكر التي تسهم بشكل مباشر في رفع نسب الشفاء وتقليل معدلات الانتظار.

وأكد أن المستشفى الجديد سيخدم محافظة الغربية وعددًا من المحافظات المجاورة، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمة الطبية ويخفف الضغط عن المركز الحالي.

تحسين خدمات المواطنين

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع ومراحل التنفيذ، حيث أوضح الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام طنطا، أن المستشفى الجديد يستهدف تقديم خدمات متكاملة تشمل التشخيص والعلاج والتثقيف والكشف المبكر للأورام، ويخدم نحو 20 ألف مريض جديد سنويًا، إلى جانب 250 ألف مريض يترددون على المركز الحالي.

وأضاف أن المستشفى الجديد من المتوقع أن يستقبل ما يزيد على 400 ألف متردد سنويًا، مع إدخال خدمات جديدة غير متاحة بالمركز الحالي مثل العلاج الإشعاعي والطب النووي والرنين المغناطيسي وزرع النخاع.

دعم الخدمات العلاجية

كما أوضح أن المستشفى يضم 244 سريرًا، تشمل أسرة داخلية وعناية مركزة وجراحية وطبية وأطفال ونخاع عظمي، إلى جانب 20 عيادة خارجية، وقسم أشعة، ووحدة مسح ذري، وبنك دم، ومعامل، وقسم علاج كيميائي مزود بغرف عزل وإنعاش، فضلًا عن غرف عمليات ووحدات متخصصة لزرع النخاع، وقاعات تعليمية ومحاضرات.

رفع كفاءة الخدمات

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية للمشروع، لضمان سرعة الانتهاء منه وفق أعلى المعايير الطبية والهندسية، بما يحقق نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام داخل محافظة الغربية.