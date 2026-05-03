قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة هاني شاكر .. معلومات صادمة عن مرضه وأعراضه
توقف قلبه عدة دقائق بعد نزيف حاد.. تفاصيل المرض الذي أنهى حياة هاني شاكر
موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل هاني شاكر
غرامات بالملايين.. عقوبات صارمة على رحلات الحج غير القانونية
سبب وفاة هاني شاكر.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل المستشفى في فرنسا
نادي الزمالك ينعى الفنان الكبير هاني شاكر
حلم البريميرليج.. تعليق قوي من أرتيتا بعد الفوز على فولهام
أحمد الطيب ناعيا هاني شاكر: راح وراحت معاه حاجات كتير حلوة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها
هل لبس السواد على الميت يجعل الملائكة تسحبه إلى النار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نسبة الإنجاز تجاوزت 54%.. محافظ الغربية يتفقد مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد بمنطقة سبرباي بمركز طنطا، والذي تجاوزت نسبة تنفيذه 54%، وذلك في إطار متابعة المشروعات الصحية الكبرى الجاري تنفيذها بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية، خلال الجولة، أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات الصحية التي تستهدفها الدولة لتطوير البنية التحتية الطبية، مشيرًا إلى أن المستشفى يمثل إضافة قوية في مجال تشخيص وعلاج الأورام، خاصة في مرحلة الاكتشاف المبكر التي تسهم بشكل مباشر في رفع نسب الشفاء وتقليل معدلات الانتظار.

وأكد أن المستشفى الجديد سيخدم محافظة الغربية وعددًا من المحافظات المجاورة، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمة الطبية ويخفف الضغط عن المركز الحالي.

تحسين خدمات المواطنين 

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع ومراحل التنفيذ، حيث أوضح الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام طنطا، أن المستشفى الجديد يستهدف تقديم خدمات متكاملة تشمل التشخيص والعلاج والتثقيف والكشف المبكر للأورام، ويخدم نحو 20 ألف مريض جديد سنويًا، إلى جانب 250 ألف مريض يترددون على المركز الحالي.

وأضاف أن المستشفى الجديد من المتوقع أن يستقبل ما يزيد على 400 ألف متردد سنويًا، مع إدخال خدمات جديدة غير متاحة بالمركز الحالي مثل العلاج الإشعاعي والطب النووي والرنين المغناطيسي وزرع النخاع.

دعم الخدمات العلاجية 

كما أوضح أن المستشفى يضم 244 سريرًا، تشمل أسرة داخلية وعناية مركزة وجراحية وطبية وأطفال ونخاع عظمي، إلى جانب 20 عيادة خارجية، وقسم أشعة، ووحدة مسح ذري، وبنك دم، ومعامل، وقسم علاج كيميائي مزود بغرف عزل وإنعاش، فضلًا عن غرف عمليات ووحدات متخصصة لزرع النخاع، وقاعات تعليمية ومحاضرات.

رفع كفاءة الخدمات 

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية للمشروع، لضمان سرعة الانتهاء منه وفق أعلى المعايير الطبية والهندسية، بما يحقق نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام داخل محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك علاجي مركز أورام طنطا تحسين خدمات رفع كفاءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد محمد عامر

سفير القرآن الكريم.. الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ أحمد محمد عامر

دعاء المطر.. كلمات كان يرددها النبي لا تفوتك

دعاء المطر.. كلمات كان يرددها النبي لا تفوتك

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

علي جمعة: التلبيس آفةٌ تُعَدُّ من كبائر الآثام

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد