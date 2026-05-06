لترشيد استهلاك الطاقة.. جامعة طنطا تواصل فعاليات مبادرة ترشيدنا.. مستقبلنا

تواصل جامعة طنطا فعاليات مبادرة "ترشيدنا.. مستقبلنا" تحت شعار "وفرها... تنورها"، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، في إطار تعزيز جهود الدولة لمواجهة الأزمة العالمية الحالية للطاقة، برعاية الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، كجزء من استراتيجية شاملة أطلقتها الجامعة بهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل الحرم الجامعي إلى بيئة مستدامة.

توجيهات جامعة طنطا

وأوضح الدكتور محمد حسين أن المبادرة تعتمد على حزمة من التوعوية والتنفيذية المبتكرة، حيث تسعى الجامعة لتعميم مبادرة "الأسطح البيضاء والعزل الحراري" لخفض درجات الحرارة داخل المباني وتقليل الاعتماد على أجهزة التبريد، كما أطلقت الجامعة مشروع "أسطح بنبان الصغيرة"، والذي يهدف إلى استغلال أسطح المباني الجامعية في نشر وحدات الطاقة الشمسية، لبدء مرحلة جديدة من الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة.

تبادل الخبرات

أضاف رئيس الجامعة أن المبادرة شهدت اقبالاً كبيرا من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، من خلال تقديم مشروعات مبتكرة مثل مشروع "مشكاة" المبادرة الطلابية لترشيد الاستهلاك، ونظام"Smart Office" للإدارة الذكية للطاقة داخل المكاتب والمرافق، كما تم تفعيل مبادرة "الدرجة 24 مئوية" لضبط التكييفات عند مستويات كفاءة مثالية، وتشكيل فريق "سفراء الطاقة" لنشر الوعي الميداني بين صفوف الطلاب.

رفع كفاءة الخبرات

أضاف الدكتور السيد العجوز أن الجامعة أطلقت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بالتعاون مع شركة الكهرباء، يشمل إنتاج مواد إعلامية وورش عمل متخصصة، اضافةً إلى إطلاق "مسابقة الأفكار الابتكارية" ودوري المعلومات، لخلق بيئة تنافسية تدفع الطلاب نحو إيجاد حلول غير تقليدية لتحديات الطاقة.

جدير بالذكر أن الجامعة بدأت بالفعل تنفيذ الخطة الزمنية للمبادرة من خلال ندوات ميدانية وفعاليات توعوية في كليات (العلوم، الصيدلة، الطب، وطب الأسنان)، بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتسعى الجامعة خلال الفترة المقبلة لتعميم هذه التجربة على كافة الكليات والوحدات، ترسيخاً لهويتها الجديدة كجامعة خضراء تستثمر في مواردهاًً لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.