رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرًا عن مؤشرات أداء الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030

استعرض الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، تقريرًا مفصلاً حول الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة للفترة من 2025 إلى 2030، قدمته الدكتورة وسام صلاح، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي، وتستهدف الخطة وضع الجامعة في مسار الريادة الإقليمية والتميز العالمي، من خلال منظومة تعليمية وبحثية متكاملة ترتكز على معايير الجودة الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

أكد الدكتور محمد حسين أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة (2025-2030) تمثل "خارطة طريق" طموحة لنقل الجامعة من النطاق المحلي إلى آفاق التنافسية العالمية، وأضاف رئيس الجامعة إننا نستهدف تحويل جامعة طنطا إلى مؤسسة تعليمية ذكية ومبتكرة، تصنع قادة ورواد أعمال قادرين على المنافسة في سوق العمل الدولي، وذلك من خلال محاورنا السبعة التي تضع الجودة والتحول الرقمي والتدويل في مقدمة أولوياتنا، مضيفاً أن الخطة الاستراتيجية تلتزم برؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، حيث نسعى عبر 23 هدفاً استراتيجياً إلى تعزيز البحوث التطبيقية التي تخدم الاقتصاد القومي، وترسخ دور الجامعة كبيت خبرة داعم للمجتمع، مع الارتقاء الدائم بمكانة الجامعة في التصنيفات الدولية المرموقة.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة هيكلاً طموحاً يشتمل على 7 محاور رئيسية، يتفرع منها 23 هدفاً استراتيجياً، ويتم قياس نجاحها من خلال 82 مؤشر أداء دقيق، وتهدف الجامعة من خلال رؤيتها المحدثة إلى تقديم تعليم عالي متميز يواكب متطلبات سوق العمل ويدعم فكر ريادة الأعمال، مع توفير بيئة تعليمية تكنولوجية محفزة تدعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي.

وتشمل المحاور السبعة للخطة تطوير جودة التعليم والتميز الأكاديمي وفق المعايير الدولية، والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار، إلى جانب تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع والوعي القومي، كما تركز الخطة بشكل مكثف على ملف "التدويل" والشراكات الاستراتيجية الدولية، والتحول الرقمي الكامل نحو نموذج "الجامعة الذكية"، فضلاً عن تطوير الحوكمة الإدارية والمالية، والاهتمام بجودة الحياة وتنمية الموارد البشرية لجميع منتسبي الجامعة.

وأكد التقرير التزام جامعة طنطا بمسؤوليتها المجتمعية والاقتصادية، من خلال عقد شراكات فاعلة تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، مع التمسك بالقيم الأكاديمية الراسخة والمعايير الدولية، بما يضمن استمرار الجامعة كمنارة للعلم والمعرفة ومحرك أساسي للتنمية في إقليم الدلتا وخارجه.