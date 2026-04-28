فريق طبي بأورام طنطا ينجح في استئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة.. صور

في واحدة من الحالات الجراحية المعقدة نجح الفريق الطبي بمركز أورام طنطا في إجراء جراحة دقيقة لمريضة تبلغ من العمر 30 عامًا كانت تعاني من ورم سرطاني ضخم جدًا بالجهة اليمنى من الوجه والرقبة وصل حجمه إلى نحو 20 سم.

تفاصيل الواقعة

وأفاد الدكتور محمد شوقي مسئول طبي ومدير مركز الأورام أنه سبق للمريضة الخضوع لجراحة سابقة بالإضافة إلى تلقي العلاج الكيماوي وجلسات العلاج الإشعاعي على نفس موضع الورم فضلا عن إجراء العملية تحت التخدير العام حيث تم استئصال الورم بالكامل بنجاح و إعادة ترميم المنطقة الجراحية باستخدام رقعة جلدية من جدار الصدر لتغطية الجزء المكشوف من الرقبة.

وتابع "شوقي " المسئول الطبي أن الحالة الصحية للمريضة جيدة ومستقرة بعد الجراحة وتخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما ضم الفريق الطبي كل من الدكتور محمود فارس استشاري جراحة الأورام وأ.د محمد شبل – أستاذ التخدير بجامعة طنطا ود.محمد بشرى أخصائي جراحة الأورام ود. محمود ابو زيادة اخصائي الجراحة ود .رضا محمد نائب جراحة الأورام التمريض طمس زكية و لمياء عادل مشرفة العمليات .