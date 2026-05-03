الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد.. ويؤكد: صرح طبي غير مسبوق

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية،مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي التابعة لمركز طنطا، للوقوف على مستوى التجهيزات الطبية والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام العمل داخل أحد أكبر الصروح الصحية الجديدة التي شهدتها محافظة الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، أكد محافظ الغربية أن مستشفى طنطا العام الجديد يمثل إضافة قوية وغير مسبوقة للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويجسد حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المستشفى يُعد طفرة حقيقية في مستوى الرعاية الطبية بما يضمه من تجهيزات ووحدات علاجية متقدمة وأجهزة حديثة لم تكن متاحة بهذا المستوى في العديد من المستشفيات العامة، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمة علاجية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.

ردع المخالفين 

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية،حول مكونات المستشفى وخدماته، موضحًا أنه مقام على مساحة 13100 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، ويضم 223 سرير إقامة و45 سرير عناية مركزة و26 حضانة و11 غرفة عمليات و21 عيادة خارجية و34 ماكينة غسيل كلوي، إلى جانب أقسام متخصصة مجهزة وفق أحدث النظم الطبية العالمية، كما يعمل بمنظومة ميكنة إلكترونية كاملة تربط بين جميع الأقسام لتسهيل حركة المريض وسرعة الحصول على الخدمة وإنشاء ملف طبي موحد لكل حالة، فضلًا عن نجاح المستشفى منذ بدء التشغيل في إجراء 14 عملية قلب مفتوح ونحو 1000 عملية قسطرة قلبية، وضم 21 قسمًا معتمدًا للزمالة الطبية وقسم علاج طبيعي متميز حاصل على اعتماد من البورد.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة أقسام الطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية، وقسم الحضانات، والقسطرة القلبية، وغرف الرعاية المركزة، وعناية الأطفال وعناية القلب، كما حرص على المرور بنماذج غرف المرضى والأجنحة الداخلية للتأكد من مستوى التجهيزات ونظافة المكان وانتظام تقديم الخدمة.

وخلال جولته، أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي حوارًا مباشرًا مع عدد من المرضى والمترددين الذين أعربوا عن ارتياحهم لمستوى التنظيم وسرعة إنهاء الإجراءات وقصر مدة الانتظار، موجهين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما شهدته المنظومة الصحية من تطوير ملموس، فيما وجّه المحافظ في ختام الزيارة الشكر للأطقم الطبية وهيئات التمريض والعاملين بالمستشفى، مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على هذا المستوى المتقدم من الخدمة، ومؤكدًا ضرورة استمرار العمل بنفس الكفاءة والانضباط للحفاظ على ما تحقق داخل هذا الصرح الطبي الكبير.

