تشكيل غزل المحلة لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء في إطار منافسات الجولة السابعة بمجموعة الهبوط من الدوري.

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، بسام وليد

الوسط: رشاد العرفاوى، محمود نبيل، عبد الرحيم عمورى، معاذ عبد السلام

الهجوم: محمود صلاح، جيمى موانجا

ويجلس علي دكه البدلاء كل من: أحمد النفراوى، محمد أشرف، اشرف مجدى، أوفا، أحمد العربى، أحمد عتمان، عبدى اليزا، يوسف العزب، محمود مجدى، سعيدى كيبو.