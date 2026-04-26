محافظ الغربية يتفقد مطحن طنطا ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مطحن العاشر من رمضان،بطنطا، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 350 طن/يوم، ويُعد أحد أهم المنشآت الداعمة لإنتاج الدقيق المدعم للمخابز، بما يساهم في استقرار منظومة الخبز داخل المحافظة.

جولة ميدانية محافظ الغربية

واستمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي حول مراحل التشغيل داخل المطحن، بدايةً من استلام الأقماح مرورًا بعمليات الطحن والنخل وصولًا إلى إنتاج الدقيق المخصص للمخابز، بنسبة استخلاص 87.5%، كما تفقد غرفة الكنترول الخاصة بإدارة التشغيل، وسلندرات الطحن، وماكينات التعبئة، ومراحل الفحص ومراقبة الجودة، إلى جانب منظومة الشفط والهواء وكافة المرافق الفنية.

وأكد محافظ الغربية على أهمية الالتزام بمعايير الجودة ونسب الاستخلاص المقررة لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية، مشددًا على استمرار المتابعة والرقابة اليومية على المطاحن والمخابز لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية وعلى رأسها رغيف الخبز، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على كفاءة خطوط الإنتاج وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات بما يضمن استمرار العمل بكفاءة عالية ودون أي معوقات.