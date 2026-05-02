محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المحلة وردع المخالفين

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حي أول المحلة الكبرى، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى النظافة العامة والمظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية بجميع المراكز والمدن للتصدي لكافة صور الإشغال والتعدي على حرم الطريق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

تحرك تنفيذي عاجل

من ناحية أخري تابع ، محافظ الغربية، أعمال توسعة وتمهيد الطريق الزراعي بنطاق مركز ومدينة كفر الزيات، بمشاركة معدات مركز ومدينة كفر الزيات والهيئة العامه للطرق والكباري في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتمهيد الطرق وتحسين السيولة المرورية، بما يحقق تيسير حركة المواطنين ويدعم البنية التحتية بالمناطق المختلفة.

أعمال توسعة ورصف الطريق

وأكد محافظ الغربية استمرار أعمال التوسعة والتمهيد بعدد من الطرق الحيوية بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين ويسهم في تيسير الحركة المرورية.