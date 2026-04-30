اختناق 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمحلة الكبرى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بشقة باحد الأبراج السكنية بمنطقة منشيةالبكري بالمحلة إثر ماس كهربائي مفاجئ الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص بالاختناق وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة منشية البكري بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق وتم السيطرة على الموقف وتم نقل مصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

إصابة 3 أشخاص



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.