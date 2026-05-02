اليوم .. أولى جلسات استئناف محاكمة سيدة أنهت حياة جارتها لسرقة مشغولات ذهبية بالمحلة

تنظر محكمة استئناف مركز المحلة الكبري في محافظة الغربية، صباح اليوم أولى جلسات محاكمة سيدة في حكم الإعدام الصادر ضدها

لاتهامها بقتل ربه منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية، أثناء شهر رمضان المبارك فى قرية سامول بنطاق دائرة مركز المحلة الكبري .

تفاصيل الواقعة

وقضت محكمة جنايات المحلة، بإعدام المتهمة بقتل ربه منزل وسرقة مشغولاتها الذهبية عقب ورود رأي المفتي بتأييد حكم المذكور.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة ، يفيد بضبط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة المقدم محمد عمارة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط سيدة تعمل خادمة على خلفية اتهامها بسرقة جارتها ربة منزل عجوز وانهاء حياتها، حيث أقدمت على إنهاء حياتها وسرقتها لمرورها بضائقة مالية والشروع في خنقها .

إعدام المتهمة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من قسم الشرطة يفيد بالعثور على جثة ربة منزل بالمحلة، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليها ربه منزل فارقت الحياة على يد خادمتها بعد سرقة مشغولاتها الذهبية.

ضبط المتهمة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.