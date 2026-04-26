الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتفقد صوامع طنطا لمتابعة منظومة استلام وتخزين القمح

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، صوامع تخزين وتوريد القمح المعدنية بمدينة طنطا، لمتابعة انتظام أعمال الاستلام والتخزين، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل المحافظ جولته بتفقد صومعة طنطا الإماراتية، التي تُعد من أكبر الصوامع بالمحافظة، والمقامة على مساحة 25 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف طن موزعة على 12 خلية تخزين متطورة، حيث تابع مراحل العمل بدءًا من الاستلام والفحص والمعايرة وحتى التخزين داخل منظومة إلكترونية حديثة تعتمد على أحدث تقنيات المراقبة.

كما شملت الجولة تفقد صوامع شركة المطاحن التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بطاقة تخزينية تبلغ 32 ألف طن موزعة على 8 خلايا، واطلع المحافظ على منظومة العمل داخلها ومراحل النقل والتفريغ وأنظمة المتابعة الفنية لضمان الحفاظ على جودة القمح.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعد من أهم المحافظات الزراعية في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وخصائص بيئية مناسبة لزراعة مختلف المحاصيل، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت نحو 137657 فدانًا، كما تم تجهيز 24 موقعًا تخزينيًا بطاقة إجمالية تصل إلى 181140طنًا موزعة جغرافيًا على مختلف المراكز والمدن لتيسير عمليات التوريد على المزارعين، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 5983.111 طن من القمح المحلي.

توريد الاقماح 

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة التوريد والتخزين، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن انتظام عمليات توريد القمح المحلي ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل صوامع الغلال القمح الشون

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

يوفنتوس

قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان في الدوري الإيطالي

الاهلي

سيدات سلة الأهلي| الجهاز الطبي يكشف مستجدات إصابة دينا عمرو ويارا أسامة

طائرة الأهلي

تعلمنا من أخطاء الماضي.. نجم الأهلي للكرة الطائرة: حضرنا إلى رواندا للتتويج ببطولة إفريقيا

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد