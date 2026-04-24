هوا دا التقدير | تعليق ياسمين عز على نقطة المليون جنيه في طنطا

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل بعد تعليقها على واقعة تقديم «نقطة» زفاف بقيمة مليون جنيه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك خلال برنامج «كلام الناس» على قناة MBC مصر.

وقالت ياسمين عز، إن ما حدث في طنطا يعكس طبيعة خاصة لأهل المدينة، مشيرة إلى أن الرجل هناك يحرص يوميًا على تلبية احتياجات زوجته حتى في أبسط الأمور.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن :"الراجل في طنطا كل يوم بليل بيجيب بـ ٢ ألف جنيه حمص علشان مراته تتسلى .. الست في طنطا كل يوم تصحى الصبح تروح تبوس إيده وتقول له لو لم نكن طنطاويين لكنا طنطاويين".

وأضافت أن المرأة في طنطا تُقدّر هذا الاهتمام بشكل كبير، وتُظهر امتنانها لزوجها بصورة يومية، في تعبير يعكس قوة الترابط بين الزوجين.

وأشارت إلى أن هذه الواقعة، رغم غرابتها، تعكس نماذج مختلفة من العلاقات الزوجية القائمة على التقدير المتبادل.