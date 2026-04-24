سفير الإمارات يستقبل مسئول العلاقات الحكومية في مجموعة موانئ دبي

استقبل حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، محمد طارق، رئيس العلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة "موانئ دبي العالمية" في مصر.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل دعم الاستثمارات الإماراتية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بمصر.

وأشاد السفير بالدور المحوري لموانئ دبي العالمية الذي تقوم به في ضمان تدفق البضائع ودعم استمرار حركة الشحن للشركات، إضافة إلى دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية بين دولة الإمارات ومصر.