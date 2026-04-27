أفراد سيارة الإسعاف ينجحون في إجراء عملية ولادة لسيدة في طنطا

شهدت منطقة ميدان ستوته بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة إنسانية وفريدة من نوعها حينما تمكن أفراد سيارة الإسعاف مكونة من مسعف وسائق في إجراء عملية ولادة للسيدة وإنقاذ حياتها بولادتها طفلين توأم وتم نقلها إلي مستشفي طنطا العام الجديد.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة العمليات بالهيئة الإسعاف بطنطا بورود بلاغ من شرطة النجده حول تعرض سيدة لحالة وضع الولادة بميدان ستوته بجوار محطة قطارات طنطا.

تحرك عاجل من هيئة الإسعاف



كما انتقلت القيادات التنفيذية بناءا علي توجيهات الدكتور محمد وجدي مدير هيئة الإسعاف بالتحرك سيارة الاسعاف مدعومة بمسعف طوارىء والتعامل مع الحالة وإنقاذ حياتها .

إنقاذ حياة سيدة



وأفاد مسئول طبي بمديرية الصحة أن فريق الإسعاف نجح في توليد السيدة وإنقاذ حياتها بإنجاب طفلين توأم .