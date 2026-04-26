جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات المصرية والمعاهد العليا لكمال الأجسام

الغربية أحمد علي

حققت جامعة طنطا إنجازاً رياضياً بفوزها بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة الجامعات المصرية والمعاهد العليا لكمال الأجسام، والتي استضافتها الجامعة ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ (53)، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

توجيهات جامعة طنطا 

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، وتحت اشراف الدكتور السيد عبد العظيم العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتوجت جامعة طنطا بالمركز الأول في الترتيب العام للبطولة، بينما حلت جامعة الإسكندرية في المركز الثاني، وجاءت وزارة التعليم العالي في المركز الثالث.

تحرك تنفيذي عاجل 

أكد الدكتور محمد حسين أن فوز جامعة طنطا بالمركز الأول في هذه البطولة يأتي انعكاس لاستراتيجية الجامعة في بناء الشخصية المتكاملة للطالب، معرباً عن فخره باستضافة هذا المحفل الرياضي، مؤكداً أن الجامعة ستظل دائماً حاضنة للمواهب ومنارة للنشاط الرياضي والطلابي على مستوى الجمهورية، مقدماً التهنئة الطلاب الفائزين بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات الجامعة الحافل.

ابطال رياضيين 

أضاف الدكتور السيد العجوز أن الهدف منذ اللحظة الأولى ليس فقط المنافسة على اللقب، بل تقديم نموذج تنظيمي يليق باسم جامعة طنطا، مؤكداً أنه وجه بتذليل كافة العقبات وتسخير كل إمكانات الجامعة لتوفير سبل الراحة للوفود المشاركة، مشيداً بما شهده اليوم  من روح رياضية عالية ومستوى فني متميز، أثبت أن شباب الجامعة يمتلكون الإرادة والعزيمة لتحقيق التميز في كافة المجالات.

شهدت البطولة تنظيماً رفيع المستوى بتنسيق من الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد القصير، مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد الشيخ، مدير إدارة النشاط الرياضي.

تكريم الطلاب 

وشملت قائمة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى (حسب أوزان البطولة في مختلف الأوزان)، وزن 60 كجم، فاز بالمركز الأول إبراهيم فتح الله السعيد (جامعة طنطا)، والمركز الثاني محمد عشرى حفظى (جامعة سوهاج) والمركز الثالث محمد حسن إمام (وزارة التعليم العالي)، ووزن 65 كجم، حصد المركز الأول يوسف محمد سعيد (جامعة حلوان)، والمركز الثاني احمد قطب مصطفى (جامعة حلوان)، والمركز الثالث زياد إبراهيم محمد(جامعة طنطا)، ووزن 70 كجم، المركز الأول كامل عبد الدايم فتحي (جامعة حلوان)، والمركز الثاني زياد احمد حلمى( جامعة حلوان)، والمركز الثالث: فارس محمد احمد (جامعة طنطا)، ووزن 75 كجم، المركز الأول زياد علاء محمد(جامعة سوهاج)، والمركز الثاني مصطفى محمد السيد (جامعة الزقازيق)، والمركز الثالث أحمد عبد الله على(جامعة سوهاج)، ووزن 80 كجم، المركز الأول: ادهم احمد محمد  (جامعة اسكندرية)، والمركز الثاني: محمد جمعة محمد (جامعة الزقازيق)، والمركز الثالث محمد قطب محمد  (جامعة طنطا)، ووزن 85 كجم، والمركز الأول: اسامة اشرف عبد الحميد (وزارة التعليم العالي )، والمركز الثاني معاذ ابراهيم محمد (جامعة سوهاج)، المركز الثالث أحمد سمير امين  (جامعة طنطا)، ووزن 90 كجم، المركز الأول محمد خالد احمد (جامعة سوهاج)، والمركز الثاني لطفى محمود عبد الرحيم(وزارة التعليم العالي)، والمركز الثالث عبد الرحمن عاطف عبد السميع  (جامعة الاسكندرية)، ووزن95 كجم المركز الأول: أحمد مصطفى طه (جامعة الإسكندرية)، والمركز الثاني كامل يوسف غنيم ( جامعة طنطا)، والمركز الثالث محمود محمد أحمد (جامعة بنها)، ووزن +100 كجم، المركز الأول ساجد خالد السيد المدني (جامعة طنطا)، والمركز الثاني محمد أحمد فاروق محمد (جامعة المستقبل)، والمركز الثالث محمد هشام محمد (جامعة الزقازيق).

