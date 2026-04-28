تشكيل المقاولون العرب أمام غزل المحلة في الدوري

اعلن سامى قمصان المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحله، في المباراة المقرر اقامتها مساء اليوم في إطار منافسات الجولة السابعة بمجموعة الهبوط من الدوري.

وجاء تشكيل المقاولون العرب ضد غزل المحلة كالتالي :



حراسة المرمى: محمود أبو السعود



الدفاع: محمد حامد، حسن شاكوش، إسلام عبد اللاه، جوزيف أوشايا



الوسط: حسين فيصل، عمر الوحش، مصطفى جمال، جواكيم أوجيرا



الهجوم: محمد سالم، شكرى نجيب



وعلي دكة البدلاء: محمد فوزى، محمد هانى حزين، مصطفى صبحى، إبراهيم القاضي، محمد عنتر، أحمد مجدى كهربا، أحمد باهية، محمد عادل، أحمد نادر حواش