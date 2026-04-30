عقده مستمر 5 سنوات.. غزل المحلة يكشف حقيقة عروض ضم محمود صلاح

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب محمود صلاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، لفت الأنظار في الموسم الحالي وقدم أداءً مميزًا رفقة زعيم الفلاحين.

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، نقلا عن مصدر مسؤول بنادي غزل المحلة، أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي من أي نادي لضم اللاعب محمود صلاح في الصيف.

وواصل، النادي يحاول خلق حالة من الهدوء والاستقرار في الوقت الحالي والصعب من هذا الموسم وخصوصا قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

واختتم، اللاعب محمود صلاح موقع مع غزل المحلة 5 مواسم ومستمر مع غزل المحلة بشكل طبيعي.