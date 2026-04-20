ثنائي غزل المحلة يشارك في ورشة تحليل الأداء باتحاد الكرة

في إطار سعيه لمواكبة أحدث الأساليب العلمية وتطوير الكوادر الفنية، أعلن نادي غزل المحلة مشاركة كل من الدكتور أحمد ميمي عبد الرازق، محلل أداء الفريق، والكابتن عبد الرحمن فهمي، مدرب الفريق، في فعاليات أول ورشة عمل متخصصة في تحليل الأداء.

وتُقام الورشة تحت إشراف إدارة تحليل الأداء بالاتحاد المصري لكرة القدم، بمقر مركز المنتخبات الوطنية، خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري، وتشمل محاور متقدمة في تحليل الأداء الفني والبدني والتكتيكي.

وجاء اختيار ثنائي غزل المحلة ضمن قائمة محدودة من المشاركين، حيث شهدت الورشة إقبالاً كبيرًا، وتم اختيار 60 مشاركًا فقط من بين 325 متقدمًا، وفقًا للمعايير التي حددها الاتحاد.

وتعكس هذه المشاركة توجه نادي غزل المحلة نحو تطوير منظومته الفنية والاستفادة من أحدث أدوات تحليل الأداء، بما يسهم في تحسين مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة.