ندياي يؤكد أحقية اتحاد العاصمة بالتأهل .. ويحذر الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

أعرب لامين ندياي، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، عن رضاه بتأهل فريقه إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عقب عودة البعثة من المغرب بعد حسم بطاقة العبور.

وأوضح ندياي أن فريقه كان يطمح لتحقيق أفضلية أكبر على أرضه في الجزائر، لكنه لم ينجح في ذلك، مشيرًا إلى أن الأداء في مباراة الإياب بالمغرب عوّض هذا الأمر، حيث أظهر اللاعبون روحًا قتالية عالية استحقوا بها التأهل.

وأضاف المدير الفني أن الجهاز الفني كان يدرك أهمية التسجيل خارج الديار، وهو ما تحقق بالفعل، وأسهم في تعقيد المهمة على المنافس ومنح فريقه الأفضلية.

وعلّق ندياي على الأجواء التي شهدتها المباراة في المغرب، مؤكدًا تفضيله عدم التطرق لتفاصيلها، مشددًا على رغبته في التركيز على فرحة التأهل، خاصة في ظل وجود مسؤولين مختصين بمتابعة مثل هذه الأمور.

وأشار إلى أن التوقفات المتكررة خلال اللقاء أثّرت سلبًا على تركيز لاعبيه، خاصة في لقطة هدف التعادل، إلا أن الفريق نجح في النهاية في الحفاظ على حظوظه وخطف بطاقة التأهل.

وبالحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في النهائي، أكد ندياي أن اللقاء لن يكون سهلًا، نظرًا لقوة الفريق المصري وتاريخه الكبير، مضيفًا أن فريقه أيضًا يمتلك الطموح ولن يجعل المهمة سهلة على منافسه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المباريات النهائية تُلعب من أجل التتويج وليس المشاركة فقط، مشيرًا إلى أن الفريق سيحتفل أولًا بهذا الإنجاز، قبل بدء الاستعداد الجاد للمواجهة، مع السعي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في مباراة الذهاب على أرضه في الجزائر.