مدربا شباب الأهلي وماتشيدا يتطلعان لبلوغ النهائي الآسيوي

أبدى باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي الإماراتي ثقة كبيرة في قدرة فريقه على تجاوز عقبة ماتشيدا الياباني غداً الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد سوزا أن الفريق الياباني قوي وسريع ويجيد التكيف مع مختلف طرق اللعب.

وأضاف "أفكارهم مختلفة عن جميع المنافسين، ولديهم فهم رائع لأسلوب اللعب وتنفيذ تكتيكي عالٍ، مع تميزهم الواضح في الهجمات المرتدة".

وأوضح المدرب البرتغالي "سنواجه خصماً سيسبب لنا العديد من التحديات بكفاءته الفردية والجماعية، لكننا نفتخر بتمثيل النادي في هذه المرحلة، وطموحنا هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة".

من جهته، أشاد حمد المقبالي لاعب شباب الأهلي، بحسن تنظيم البطولة في السعودية، مضيفا "وصلنا إلى هذه المرحلة بجهود كبيرة، ونتطلع الآن لتحقيق اللقب وإسعاد جماهيرنا".

من جانبه ، توقع جو كورودا، المدير الفني لماتشيدا، مواجهة فنية رفيعة المستوى، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً.

وقال كورودا "استفدنا من ميزة التوقيت والراحة، ونعلم أننا سنواجه فريقاً يتمتع بسرعات عالية، لذا نتطلع لاستغلال أنصاف الفرص وتطبيق ما تدربنا عليه".

وشدد هنري، لاعب فريق ماتشيدا، على أن فريقه لم يأتِ إلى جدة لمجرد التواجد في المربع الذهبي، بل للمنافسة الشرسة على اللقب.

وأوضح هنري "الأجواء في جدة إيجابية للغاية ونحن متحمسون للمواجهة، هدفنا ليس المشاركة فقط، بل بلوغ النهائي وتحقيق اللقب الآسيوي".