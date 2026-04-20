رياضة

قبل نهائي الكونفدرالية.. تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرى

حمزة شعيب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لخوض سلسلة من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة، سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الزمالك مواجهة قوية أمام بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري، قبل أن يحوّل تركيزه إلى التحدي الأبرز هذا الموسم بملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي البطولة القارية.

موعد مباراتي الذهاب والإياب

ومن المقرر أن تُقام مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم 9 مايو المقبل في الجزائر، على أن تُلعب مباراة الإياب يوم 16 من الشهر نفسه في القاهرة، حيث يتطلع الفريق الأبيض لحسم اللقب على أرضه ووسط جماهيره.

كان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري، فيما نجح اتحاد العاصمة في بلوغ المباراة النهائية عقب إقصاء أولمبيك آسفي المغربي.

تاريخ مواجهات الزمالك واتحاد العاصمة

وقبل اللقاء المرتقب، يحمل تاريخ المواجهات بين الفريقين تفوقًا نسبيًا لصالح الفريق الجزائري، حيث التقيا في ثلاث مناسبات سابقة، تعادل الزمالك في مباراتين وخسر مواجهة واحدة.

ففي عام 2003، التقى الفريقان ضمن البطولة العربية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كما تجدد اللقاء في عام 2017 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يخسر الزمالك مواجهة الإياب بنتيجة هدفين دون رد.

ويدخل الزمالك المواجهة النهائية بطموحات كبيرة لاستعادة اللقب القاري، في ظل سعيه لتحقيق موسم قوي يجمع بين المنافسة المحلية والتتويج الإفريقي.

