موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية

يقف الزمالك المصري على أعتاب استحقاق أفريقي كبير، إذ بات الفريق الأبيض على موعد مع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في ثنائية ذهاباً وإياباً تحمل في طياتها كل معاني التشويق والحسم.

موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك اتحاد العاصمة

تنطلق مباراة الذهاب على أرض الجزائر يوم 9 مايو المقبل، قبل أن تنتقل الكفة إلى القاهرة في مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته. وتتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس نقل المواجهتين عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، كونها تمتلك حقوق بث البطولة.

كيف وصل الفريقان؟

أنهى الزمالك رحلته نحو النهائي بعبور عقبة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة إجمالية 1-0 في نصف النهائي، ليحجز مقعده في المواجهة الأخيرة باقتدار. في المقابل، تأهل اتحاد العاصمة بفضل قاعدة الهدف خارج الديار، بعد أن انتهت مباراة الذهاب أمام أولمبيك آسفي المغربي بالتعادل السلبي، ثم جاء لقاء الإياب ليشهد تعادلاً بهدف لكل منهما.

فتح أحمد خالدي باب النهائي عبر ركلة جزاء حاسمة أودع فيها الكرة يسار الحارس المغربي، قبل أن يُعيد موسى كونيه التوازن للمغاربة في الدقيقة 75 برأسية قوية إثر عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، غير أن قاعدة الهدف خارج الديار منحت التأهل للفريق الجزائري.