الفوز هنجيبه.. الدردير يكشف عن نفاذ تذاكر الزمالك وبيراميدز

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن نفاذ تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “نفاذ تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري حكاية جديدة تكتب في المدرج من قلب الملعب الفوز هنجيبه”.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت .

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة