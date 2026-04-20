استمر.. ميدو يشارك فيديو من الچيم بأحدث ظهور

شارك أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، فيديو جديد له داخل الچيم عبر حسابه الشخصي على إكس.

وظهر ميدو بلياقة بدنية عالية، وعلق: “استمر في المعركة”.

وقرر قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس نجل ميدو لاعب الزمالك السابق في اتهامه بحيازة المخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وسبق أن قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نجل أحمد حسام ميدو، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته، ووجهت له النيابة العامة عدة اتهامات لنجل اللاعب أحمد حسام ميدو، وهي: قيادة سيارة بدون رخصة، حيازة مواد مخدرة، إتلاف ممتلكات عامة، مقاومة السلطات.