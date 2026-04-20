محمد المحمودي يكشف تفاصيل عودة أنيس بوجلبان للعمل داخل الأهلي

أكد الإعلامي محمد المحمودي، أن النادي الأهلي اقترب من تعيين أنيس بوجلبان لقيادة لجنة الاسكاوتنج الخاصة بإفريقيا والعرب داخل النادي.

وأوضح المحمودي خلال برنامجه “من القاهرة” المذاع عبر قناة “أون سبورت” ان بوجلبان عاد إلى تونس حاليا من اجل التفاوض مع الاتحاد التونسي لكرة القدم لإنهاء ارتباطه بشكل ودي مع المنتخب الأولمبي التونسي، تمهيدا لعودته وبدء مهمته الجديدة داخل الأهلي.

وأشار المحمودي إلى أن اختيار بوجلبان جاء لعدة أسباب، أبرزها إتقانه للغة العربية والإنجليزية والفرنسية، ما يسهل تواصله مع اللاعبين الأفارقة بشكل مباشر وفعال، بالإضافة إلى نجاحاته السابقة في اكتشاف لاعبين مميزين مثل علي معلول واليو ديانج، وهو ما يعكس قوة رؤيته الفنية في اختيار المواهب.

وأضاف أن خبرته في التفاوض تمثل عاملا مهما، خاصة أن الأهلي يستفيد من قدرته على إتمام الصفقات مقارنة بالسوق الإفريقي الذي يختلف فيه تقييم اللاعبين بشكل كبير، ليكون بذلك الخيار الأنسب للمهمة داخل النادي.