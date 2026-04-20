الدوري ولع.. 10 نجوم خارج نطاق الخدمة في مباراة الزمالك وبيراميدز

يحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة بين نادي الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة طابعا تنافسيا كبيرا خاصة في ظل سعي كلى الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لتعزيز موقفهم والابتعاد بنقاط جدول ترتيب الدوري المصري عن الفرق الآخرى.

ويتربع الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة بينما يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

غيابات الزمالك عن مباراة بيراميدز

عمرو ناصر

يغيب اللاعب عمرو ناصر بداعي الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية وتعتبر تمزق من الدرجة الأولى.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي الأن في الزمالك قبل إنهاء إعارته وعودته لفاركو ومن المقرر غيابه لمدة 6 أسابيع ما جعله خارج حسابات معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لمباراة بيراميدز.

أحمد حمدي

ويستمر غياب أحمد حمدي لاعب خط وسط الفريق للتجميد بقرار إداري نظرا لوجود خلافات حول تجديد عقده حيث تشترط الإدارة تجديد عقد اللاعب للسماح له بالمشاركة مع الفريق.

غياب ثلاثي الزمالك لأسباب فنية

ويغيب كلا من سيف فاروق جعفر وبارون أوشينج ومحود الشناوي عن مباراة بيراميدز وفق الرؤية الفنية للجهاز بقيادة معتمد جمال المدير الفني للزمالك علاوة عن .

أحمد حسام

تعرض المدافع أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي مما يجعله خارج حسابات معتمد جمال في مباراة بيراميدز.

غيابات بيراميدز عن مباراة الزمالك

حامد حمدان

ويغيب اللاعب الفلسطيني حامد حمدان عن مباراة الزمالك بسبب الإيقاف الذي تعرض له في مباراة المصري البورسعيدي.

محمد حمدي

تعرض اللاعب محمد حمدي بإصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضع على إثرها لجراحة عاجلة ما يجعله خارج حسابات الجهاز الفني.

مصطفى فتحي

أصيب اللاعب مصطفي فتحي بخلع في الترقوة وتضرر على إثرها الأوتار وخضع لجراحة ما يجعله خارج حسابات مباراة بيراميدز.

محمود مرعي

يغيب اللاعب محمود مرعي نظرا لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية ما جعله خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.