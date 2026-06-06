قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفرجوا عن أبو صفية.. رئيسة العفو الدولية تدين"القسوة" الإسرائيلية في غزة
تداول صور امتحان عربي الدبلومات الفنية بعد دقيقتين من توزيعه باللجان بتليجرام|التعليم:جاري التأكد
مراتي.. عمر مرموش يحتفل بعقد قرانه بصور جديدة
موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة
الماء المنكه الأشهر .. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الحر
حظر الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للطلاب و الملاحظين
انتهاكات وحشية إسرائيلية على لبنان تخلف 21 شهيدا
القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز
فى ذكراه.. قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين
ذكرى رحيل محمود المليجي.."شرير الشاشة المصرية"
شوبير: مصطفى دفع ثمن اسمي.. والحضري الأفضل في تاريخ حراسة المرمى بمصر
بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغربية.. مصادرة 170 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 170 كيلو لحوم ودواجن، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز المحافظة.

حملات بيطرية


كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بمتابعة الدكتور علاء العدولي مدير عام الصحه العامة والمجازر، وبإشراف الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.

ردع مخالفين 


وأسفر مرور اللجان عن ضبط 170 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر بالأسواق.

تحريز المضبوطات


وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

اخبار محافظة الغربية ضبط لحوم منتهية الصلاحية خارج مجازر فاسدة حملات تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

السيدة واولادها

مشهد صادم أمام المقابر.. سيدة تحرض أبناءها بالدعاء علي والدهم.. الله يجحمك يا بابا

تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

ابنه شيرين عبد الوهاب

غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

ترشيحاتنا

الأهلي

مستقبل موهبة القلعة الحمراء على الطاولة.. تمسك أهلاوي وعروض خارجية ومحلية قوية

ييس توروب

ناقد رياضي يكشف كواليس اتفاق الأهلي مع توروب وتسوية الشرط الجزائي

ارني سلوت

كودي جاكبو يعلق على إقالة سلوت: “قرار مؤسف بعد موسم صعب”

بالصور

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟.. خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد