الغربية.. مصادرة 170 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 170 كيلو لحوم ودواجن، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز المحافظة.

حملات بيطرية



كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بمتابعة الدكتور علاء العدولي مدير عام الصحه العامة والمجازر، وبإشراف الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.

ردع مخالفين



وأسفر مرور اللجان عن ضبط 170 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر بالأسواق.

تحريز المضبوطات



وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.