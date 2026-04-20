مواجهة تحتاج لإعداد ودراسة كبيرة.. شوبير يحذر الزمالك من اتحاد العاصمة

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن صعوبة المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن اللقاء لن يكون سهلًا على الإطلاق في ظل قوة المنافس وروحه القتالية.



وكان اتحاد العاصمة قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تعادله مع أولمبيك آسفي بهدف لكل فريق في إياب نصف النهائي، مستفيدًا من التعادل السلبي في لقاء الذهاب، ليحسم بطاقة العبور بأفضلية الهدف خارج الأرض.



وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "مباراة نهائي الكونفدرالية لن تكون سهلة أمام الزمالك، وأنا أحذر وأنبه من الآن ، حتي لو كان أولمبيك آسفي قد فاز على اتحاد العاصمة ، فهي أيضًا لم تكن لتكون مباراة سهلة".

وتابع: "لكن اتحاد العاصمة، في ظل هذه الظروف الصعبة والحماس الزائد والأحداث التي صاحبت المباراة، نجح في التقدم، وكان ذلك من ركلة جزاء احتُسبت بعد العودة إلى تقنية الفيديو وكانت صحيحة، وتمكن من الحفاظ على هذا التقدم، ثم من ركلة ركنية نجح فريق أولمبيك آسفي في التعادل".

وأشار: "لكن ما لفت انتباهي حقًا هو حارس مرمى اتحاد العاصمة، فهو حارس جيد، الفريق هجوميًا ليس قويًا جدًا أو بالشكل الذي قد يثير الخوف، لكنه يمتلك روحًا وإصرارًا، وأكرر أنه ليس قويًا هجوميًا، لكنه فريق يتمتع بروح قتالية عالية جدًا تُحسب له".



وأضاف: "كما يمتلك حارس مرمى مميزًا؛ ففي المباراة التي شاهدتها أمس كان نجم اللقاء الأول، وقد قدم أداءً رائعًا، وهو من قاد فريقه إلى المباراة النهائية، هناك بعض العيوب في الفريق، لكن بشكل عام، قد لا يكون على أعلى مستوى فني، إلا أن الناحية القتالية لديه مرتفعة".

واستمر: "ومدربهم سنغالي، لامين ندياي، كان من الأسماء الكبيرة جدًا في عالم كرة القدم، وبالتأكيد، سيقوم الزمالك بدراسة المنافس جيدًا، خاصة أن لديه مباراة مهمة أمام بيراميدز في الدوري يوم الخميس المقبل، ثم مباراة أخرى في الدوري، وبعدها مباراتا النهائي يومي 9 و15 مايو، ونتمنى التوفيق والفوز لنادي الزمالك بإذن الله".

وواصل: "هذه المباراة تحتاج إلى دراسة جيدة جدًا، الزمالك تأهل على حساب شباب بلوزداد بصعوبة بالغة؛ حيث فاز هناك 1-0 وتعادل هنا 0-0، وكان ذلك فارقًا لصالحه، لكن هذه المواجهة تحتاج إلى إعداد ودراسة كبيرة، وأي فريق يصل إلى النهائي تكون لديه روح مضاعفة".

واختتم: "أكرر أن حارس مرمى اتحاد العاصمة أعجبني كثيرًا، ولا أعلم إن كان هذا مستواه دائمًا أم فقط في مباراة الأمس، وأتمنى أن يعيش الزمالك أجواء المباراة بشكل جيد، فهو أمامه مباراة مع بيراميدز، ثم بعدها نهائي الكونفدرالية، أو قد يخوض مباراة أخرى قبل النهائي، كما سيواجه الأهلي أيضًا، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز يوم 27، وبالتالي فإن الدوري سيستمر لفترة جيدة".

ومن المقرر أن تُقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026 بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري يوم 9 مايو المقبل، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته.