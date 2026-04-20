خالد طلعت يكشف عن بطولات الأهلي والزمالك في آخر 3 مواسم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ارقام بطولات الأهلي والزمالك في آخر ثلاث مواسم.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “بطولات الأهلي والزمالك في آخر 3 مواسم .. 64 بطولة للأهلي ، والزمالك يحصد البطولة الثامنة”. بالأمس".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة وديه مساء اليوم باستاد مختار التتش أمام زد استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 27 ابريل الجاري في الجوله الرابعة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري.

وسيدفع الدنماركي ييس توروب المدير الفني بجميع اللاعبين بهدف تجهيزهم للمرحله المقبلة خاصة يلسين كامويش مهاجم الفريق والذي تألق بصورة لافتة للنظر في التدريبات الأخيرة .

واستقر ييس توروب علي برنامج تدريبات الفريق في المرحلة المقبلة حيث سيحصل جميع اللاعبين علي راحه ثم تدريبات مغلقه باستاد مختار التتش حتي معسكر ليلة المباراة يوم 26 أبريل الجاري.

كان الفريق قد عاد للتدريبات بعد راحه سلبية استمرت لمدة أربعة أيام بعد الفوز علي سموحة الصعب 2-1 ، وشهد تدريبات الفريق عودة أحمد نبيل كوكا ظهير ايسر الفريق الأحمر وأشرف بن شرقي جناح اللفريق بعد تعافيهم من الإصابة وباتوا جاهزين لمواجهة بيراميدز المقبلة

علي جانب أخر، أجلت إدارة الكره بالأهلي أن ملف تمديد العقود مغلق لحين اشعار أخر والإهتمام والتركيز حاليا علي حسم مباريات الدوري الأربعة المتبقية .