شوبير: إنجاز مواليد 2007 يؤكد قوة قطاع الناشئين في الأهلي

أشاد أحمد شوبير بتتويج فريق الناشئين في النادي الأهلي مواليد 2007 بلقب بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قوة قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء واستمراره في صناعة المواهب.



وخلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير” عبر إذاعة الشباب والرياضة، أوضح أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الكبيرة، متوقعًا أن يشق عدد منهم طريقه إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن التتويج جاء عن استحقاق، بعدما تصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، متفوقًا على نادي المقاولون العرب، عقب تحقيق 17 انتصارًا و7 تعادلات مقابل خسارتين فقط، إلى جانب تسجيل 60 هدفًا واستقبال 24 هدفًا.