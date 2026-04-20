كهربا وإمام عاشور.. فرج عامر يفتح ملف المقارنة بين الثنائي

قال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، إن محمود كهربا لاعب الاهلي السابق وانبي الحالي يتمتع بشخصية جيدة وموهبة كروية مميزة، لكنه في الوقت نفسه لاعب يصعب السيطرة عليه داخل الملعب.

وأضاف عامر عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أنه في بعض المواقف يرى أن كهربا قد يكون قدوة للاعب إمام عاشور من حيث الحماس داخل الملعب، مؤكدًا أن لكل لاعب أسلوبه وظروفه المختلفة في التعامل مع الضغوط.

واحتفل محمود كهربا، لاعب إنبي، بمناسبه عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهر كهربا في صورة من سيارته و علق كاتبا: "انه عيد ميلادي"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وكان قد حقق فريق إنبي فوزا كبيرا أمام سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على إستاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج في الدوري المصري.

وبهذه النتيجة احتل إنبى الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.