محمود كهربا يثير الجدل بأجواء رومانسية على انستجرام

شارك محمود كهربا، لاعب إنبي، صورة جديدة تحمل أجواء رومانسية في أحدث ظهور له عبر حسابه على انستجرام.

وأعرب كهربا عن سعادته بأغنية رومانسية، مما أثار تساؤلات كثيرة من قبل الجمهور ومتابعيه.

وحقق فريق إنبي فوزا كبيرا أمام سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم على إستاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج في الدوري المصري.

أحرز محمد مصطفى ميدو لاعب سموحة الهدف الاول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 63 ثم أحرز محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 81 .

وبهذه النتيجة احتل إنبى الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.