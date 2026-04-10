موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة هامه أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

بينما تقام مباراة الاياب يوم 17 أبريل الحاري

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر